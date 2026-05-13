Песков заявил, что визит Трампа в Россию сейчас не планируется

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Вопрос организации визита президента США Дональда Трампа в Россию в настоящий момент не рассматривается. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что какая-либо проработка возможной поездки американского лидера не ведется. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Отмечается, что поводом для запроса послужило недавнее заявление самого Трампа, который допустил, что может посетить Россию в 2026 году. Это могло бы стать частью его дипломатических усилий, направленных на урегулирование украинского кризиса.

Ранее Песков заявил, что для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Он отметил, что у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта. При этом конкретных сроков или ориентиров на данный момент нет.