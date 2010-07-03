Бари Алибасов показал выписку из НИИ имени Склифосовского

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Продюсер Бари Алибасов предоставил копию выписки из института имени Склифосовского, в которой говорится, что он действительно получил отравление средством для очистки труб, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно документу, продюсера доставили в отделение острых отравлений больницы 4 июня в 22:08 и выписали 17 июня в 16:43. Там он провел 13 дней.

В качестве диагноза указано "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3–4 степени и желудка 2-й степени". Также в выписке говорится, что перед госпитализацией врачи скорой помощи промыли Алибасову желудок через зонд и обнаружили примесь крови.

У продюсера диагностированы осложнения, в частности, распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит.

Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб. Его доставили в НИИ имени Склифосовского 4 июня.

У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.

Сейчас активно обсуждают версию о том, что отравление было инсценировкой. Такая информация появилась в СМИ. Представители артиста эти слухи опровергают.

По словам сына Алибасова, упреки в фальсификации надуманы, а происходящее сейчас – это пиар-компания Марият Мухиной и раскрутка ее клиники.

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

