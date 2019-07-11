Алибасов записал видео после скандала на Первом канале

Фото: Москва 24

Продюсер Бари Алибасов опубликовал видео после скандала в эфире Первого канала. Ролик появился в Instagram группы "На-На".

На записи он показал лекарства, используемые при лечении, и лист с распорядком их приема.

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет", – пояснил Алибасов. По его словам, полгода он будет вынужден есть таблетки вместо еды.

На Первом канале вышла программа "На самом деле", во время которой обнародовали скриншот переписки помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом. Согласно ей, они хотели придумать причину госпитализации продюсера. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин подчеркнул, что этот скриншот ничего не доказывает.

Сам продюсер находился в это время в студии. Он попросил воды, а потом предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей.

В начале июня продюсер попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня Алибасова выписали из больницы.

Некоторые СМИ утверждали, что отравление является продуманной инсценировкой ради пиара. Пиар-директор Алибасова назвал произошедшее "спектаклем".

Однако позднее он объяснил, что имел в виду иное: "Все, что происходит в нашей жизни, – это спектакль". Горожанкин подчеркнул, что есть официальные доказательства отравления Алибасова и это не пиар.