Сын Алибасова рассказал о конфликте с Первым каналом

19:20
19:20
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Фото: Агентство "Москва"
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал в эфире ИА "НСН" о попытках Первого канала отомстить за передачу эксклюзива Андрею Малахову. По его словам, представители конкурирующих программ столкнулись у него дома и подрались.
"Мы получили большие деньги от телевизионных каналов за освещение реабилитации отца", – признался Алибасов–младший. Он уточнил, что Первый канал и программа "Пусть говорят" попросили организовать для них эксклюзив, когда знаменитому продюсеру станет лучше. "Я не стал это делать, потому что состояние отца после больницы было тяжелое. Мы отложили с Первым каналом съемки с папой", – вспоминает сын Алибасова.
Однако, пока Алибасов-младший был в отъезде в Саратове, съемочная группа Первого канала, по его словам, ворвалась к нему со скрытой камерой. Собеседник агентства назвал такой поступок журналистов "диверсией".
"После этого к отцу лично пришел Андрей Малахов. Но так как Малахов – отцовский друг, он договорился с ним лично об эфире, что эксклюзив будет его", – пояснил сын продюсера. Он также упомянул о драке редакторов из "Пусть говорят" и "Привет, Андрей" дома у Алибасова. "А пока операторы и редакторы дрались, отца увезли на программу к Малахову", – сообщил Алибасов-младший.
По словам собеседника ИА "НСН", Первый канал серьезно обиделся на него и начал мстить семье Алибасовых с помощью вбросов и фэйковых новостей.
Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, в которой говорится об инсценировке отравления Бари Алибасова. По словам ведущего, помощник продюсера Сергей Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова – "желудок или печень". В это время Алибасов находился в студии. Он попросил воды, а затем предложил обсудить эти вопросы в присутствии лечащих врачей.
В начале июня продюсер Бари Алибасов попал в больницу, случайно выпив жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня Алибасова выписали из больницы.
Сюжет: Отравление Бари Алибасова
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