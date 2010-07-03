Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав

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Мать 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве семьи в Ульяновской области, никогда не лишали родительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Таким образом, в ведомстве опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что мать юноши хотели лишить прав. Там подчеркнули, что семья, в которой проживал подозреваемый, характеризуется как благополучная.

Тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырех лет нашли утром 18 августа в доме в селе Патрикеево Базарносызганского района. Они были членами одной семьи. Кроме того, обнаружено тело 16-летнего подростка, который тоже был их родственником.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. По одной из версий следствия, мальчик расправился с членами своей семьи, а затем покончил с собой.

В областной прокуратуре уточнили, что подросток был отличником и участником многих олимпиад. Проверяется версия о наличии у него психических заболеваний.

Инзенская межрайонная прокуратура Ульяновской области проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование дела контролирует руководство областной прокуратуры.

Власти региона помогут с организацией похорон семьи. При этом пока неизвестно, кто будет организатором похорон и какую конкретно помощь семье окажут.