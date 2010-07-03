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Москва 24

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Происшествия

20:25

Избитую в Ингушетии девочку отдадут матери

происшествия дети

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Временная опека над избитой в Ингушетии девочкой снята с регионального детского омбудсмена. Об этом заявило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

"На прошлой неделе я была у девочки, она стала еще активнее, подвижнее, идет на поправку. Но самое главное – она очень скучает по маме и ждет ее каждый день. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нее получится приехать к девочке в больницу", – рассказала Кузнецова.

Омбудсмен также сообщила, что законным представителем девочки снова стала мама. В настоящий момент решаются вопросы дальнейшего жизнеустройства пострадавшей.

4 июля нынешнего года в больницу Сызрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Следствие возбудило уголовное дело и предъявило обвинение тете пострадавшей. В ходе разбирательств стало известно, что женщина систематически избивала ребенка.

Хирурги, занимавшиеся травмами девочки, были вынуждены ампутировать пострадавшей кисть и предплечье. По словам президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, ребенку установят протез.

Суд также приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки.

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