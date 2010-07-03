Рошаль рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Состояние перенесшей ампутацию части правой руки девочки из Ингушетии улучшается.
"Она постепенно стабилизируется, но еще не до конца, еще нужно время. Несмотря на то, что она бегает, прыгает, ест, медицинские проблемы еще остаются. Периодически делаем медицинские перевязки, лечим", – цитирует Агентство "Москва" президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Девочка встретилась со своей матерью 18 сентября. Ребенок просил, чтобы мама больше никуда не уходила, а женщина крепко обнимала дочь и плакала.
Родственники по линии отца насильно забрали детей у матери – пострадавшую девочку и двух ее братьев. Двух мальчиков спустя некоторое время вернули, а девочку оставили с родственниками.
4 июля девочку госпитализировали в больницу Назрани в тяжелом состоянии с множеством ушибов, травм, следов от ожогов и укусов. На рентгене были выявлены старые переломы обеих рук и ребер. Также у ребенка диагностировали компрессионные переломы некоторых позвонков.
Позже девочку доставили на лечение из Ингушетии в Москву.
Врачи до последнего надеялись и предпринимали попытки сохранить девочке руку. Однако через несколько дней после госпитализации им пришлось ампутировать ей омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки.
Сейчас девочка находится в больнице на лечении. Решается вопрос ее дальнейшего жизнеустройства. Детский омбудсмен Анна Кузнецова говорила, что девочка стала интересоваться куклами, хотя раньше любила машинки, у нее хороший аппетит и она очень веселая и общительная.
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