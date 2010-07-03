Мать брошенного на улице ребенка раскрыла мотивы поступка

Следственный комитет опубликовал видео допроса матери новорожденной девочки, которую нашли в кустах в Раменском.

Обвиняемая пояснила, что не желала заниматься уходом и воспитанием дочери. Она призналась, что намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.

При этом накануне, явившись в правоохранительные органы, женщина заявила, что оставила ребенка со знакомой, проживающей в соседнем доме, а о дальнейшей его судьбе в курсе не была.

Женщине уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Кроме того, ее обвиняют в оставлении своего ребенка в опасности. Два уголовных дела соединены в одно производство. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

25 ноября Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Как сообщили в ведомстве, девочке на вид 1–1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу. Обвиняемая оказалась гражданкой другого государства.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Мишонова добавила, что врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней. За это время должна определиться дальнейшая судьба девочки.

