В Красноярске мужчина обнаружил мертвыми 3-летнего сына и бывшую жену

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Красноярке следователи выясняют обстоятельства смерти 3-летнего ребенка и его 32-летней матери. Их тела обнаружил в квартире отец мальчика, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным следствия, мужчина был в разводе с женщиной, но периодически навещал ребенка. В очередной раз он пришел в гости 28 января, однако ему не открыли дверь. Он решил пробраться в квартиру через балкон и обнаружил тела ребенка и женщины.

По предварительным данным, женщина могла сперва убить ребенка, а затем совершить суицид, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в квартире на севере Москвы рядом с телами матери и ее знакомой был обнаружен ребенок. Тела с многочисленными следами от инъекций были найдены в ванной комнате. Предварительная причина смерти – передозировка сильнодействующими веществами.

Трехлетний мальчик был заперт в помещении около 10 часов. Врачи и психологи наблюдают за его состоянием и говорят, что сейчас он уже общается и играет.

