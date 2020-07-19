Основной фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей объявлен в розыск

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Следственный комитет РФ объявил в федеральный розыск юриста Константина Свитнева, который является основным фигурантом уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, ему заочно предъявлено обвинение.

"14 июля был объявлен в федеральный розыск основной фигурант дела юрист Константин Свитнев", – говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы".

16 июля Басманный районный суд города арестовал юриста Романа Емашаева, являющегося фигурантом уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Также арестовали гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Он обвиняется в торговле детьми.

15 июля суд арестовал до 14 сентября четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Речь идет о Валентине Чернышовой, Тарасе Ашитковом, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти.

В январе в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

