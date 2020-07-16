СК просит арестовать еще 4 человек по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

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Следственный комитет просит арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Ирину Морозову.

"В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Морозова.

По ее словам, всем предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми".

15 июля суд арестовал до 14 сентября четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Речь идет о Валентине Чернышовой, Тарасе Ашитковом, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

