СК просит арестовать еще 4 человек по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

11:04
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственный комитет просит арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Ирину Морозову.
"В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Морозова.
По ее словам, всем предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми".
15 июля суд арестовал до 14 сентября четырех врачей, обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.
Речь идет о Валентине Чернышовой, Тарасе Ашитковом, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.
В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.
Арестованы четверо врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
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