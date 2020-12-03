СК начал проверку после гибели двух рабочих при пожаре в больнице в Москве

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Следственный комитет проводит доследственную проверку после гибели двух человек при пожаре на стройплощадке на улице Дурова, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Возгорание произошло утром 3 декабря на третьем этаже в реконструируемом здании больницы по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5. В результате происшествия скончались двое рабочих.

В ходе тушения пожара были спасены 27 человек, занятых на реконструкции. Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.