Прокуратура выясняет обстоятельства гибели рабочего под упавшим деревом в ТиНАО

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Столичная прокуратура начала расследование после гибели рабочего под упавшим деревом в Новомосковском административном округе. Об этом РИА Новости заявила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Согласно предварительным данным, 7 октября во время распилочных работ дерево упало на 56-летнего рабочего, он скончался на месте. Инцидент произошел на территории СНТ "Родник-1" в деревне Десна поселения Десеновского, добавила Нефедова.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, по итогам проверки дадут оценку соблюдению организацией требований природоохранного законодательства и безопасности при выполнении работ в ТиНАО.

В конце сентября один человек погиб при пожаре в жилом доме в ТиНАО. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.