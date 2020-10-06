Полиция проверяет информацию о гибели подростка на пруду в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку информации о гибели несовершеннолетней на пруду в Троицком административном округе. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Очевидцы сообщили, что в поселении Первомайском, деревне Ширяево молодые люди делали селфи на пруду. В этот момент 17-летняя девушка сорвалась с берега и упала в воду", – говорится в сообщении.

Как рассказали друзья, которые были на берегу, девушка утонула. На место прибыли оперативные службы, водолазы будут искать подростка в воде.

Летом в столице годовалая девочка утонула в ванне. В результате СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".