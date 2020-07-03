В столице годовалая девочка утонула в ванной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Годовалая девочка утонула во время купания в ванной в квартире в столице. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по городу.

"По данным следствия, 2 июля в квартире одного из жилых домов на севере Москвы молодая женщина купала дочку. После вышла из ванной и оставила ребенка без присмотра на продолжительное время", – говорится в заявлении ведомства.

После того как женщина вернулась в ванную комнату, девочка уже не подавала признаков жизни. В результате СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Согласно информации столичной прокуратуры, надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели ребенка. В дальнейшем будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее полиция начала проверку по поводу инцидента с брошенным на ребенка пакетом с мусором. 1 июля пострадавшую девочку 2016 года рождения доставили в больницу.