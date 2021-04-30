Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле выросло до 45

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Количество погибших в результате обрушения трибуны и давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля увеличилось до 45, рассказали в израильском Минздраве. Об этом сообщает ТАСС.

"Тела 45 жертв этой катастрофы переданы в Институт судебной медицины", – говорится в сообщении.

Трагедия с десятками погибших произошла на горе Мерон на севере Израиля ночью 30 апреля. Люди погибли при обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Сообщалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением. По некоторым данным, в ней пострадали около 150 человек. Военные помогают эвакуировать раненых и тела погибших, а также в оказании медпомощи на месте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, национальным днем траура в связи с трагедией.