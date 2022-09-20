Проект о штрафах за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах внесен в ГД

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за нарушения порядка информирования территориальных органов МЧС об опасных турмаршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным и горным объектам. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на устранение пробела в правовом регулировании в части отсутствия ответственности за нарушение порядка информирования территориального органа МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу", – следует из пояснительной записки к документу.

Проектом предлагается ввести наказание за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, и от 100 до 150 тысяч рублей – для юридических лиц.

По мнению авторов проекта, в случае чрезвычайных ситуаций отсутствие таких данных осложняет поиск туристов.

Уточняется, что предлагается внести изменения в КоАП, дополнив его статьей 20.6.2 "Нарушение порядка информирования о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу".

Ранее сообщалось, что совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу.

Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

