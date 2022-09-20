Проект о штрафах за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах внесен в ГД

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за нарушения порядка информирования территориальных органов МЧС об опасных турмаршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным и горным объектам. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на устранение пробела в правовом регулировании в части отсутствия ответственности за нарушение порядка информирования территориального органа МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу", – следует из пояснительной записки к документу.
Проектом предлагается ввести наказание за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, и от 100 до 150 тысяч рублей – для юридических лиц.
По мнению авторов проекта, в случае чрезвычайных ситуаций отсутствие таких данных осложняет поиск туристов.
Уточняется, что предлагается внести изменения в КоАП, дополнив его статьей 20.6.2 "Нарушение порядка информирования о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу".
Ранее сообщалось, что совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу.
Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Названы возможные причины гибели туристов на Камчатке
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