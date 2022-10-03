В Сочи во время похода пропала группа туристов, в составе которой трое детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Сочи во время похода пропала группа из пяти туристов, включая троих детей, сообщает пресс-служба МЧС.

В спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. Вернуться туристы должны были 2 октября, однако до сих пор не вышли на связь.

Поскольку ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО. Ведутся поиски.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.

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