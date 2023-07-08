Двое детей утонули в уличном бассейне в Истре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два мальчика 5 и 7 лет утонули в уличном бассейне в городском округе Истра. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту утопления двоих малолетних детей 5 и 7 лет… По информации следствия, 7 июля 2023 года возле частного дома… в уличном бассейне двое детей ловили рыбу. В ходе ловли рыбы, один из детей поскользнулся, утратил равновесие, упал в воду, следом за ним, чтобы ему помочь, прыгнул его брат, но сами выбраться они не смогли, в результате чего утонули», – уточняется в сообщении ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия, провели допросы, назначили проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось, что мальчик 7 лет и 17-летняя девочка утонули у села Хвалынка Спасского района Приморского края. Мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь бросилась 17-летняя сестра, однако тоже ушла под воду. Их тела уже найдены.