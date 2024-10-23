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В разведке Швейцарии заявили, что США и Европе стало сложнее поддерживать Украину
Фото: 123RF/standrets
США и европейским странам стало сложнее оказывать военную помощь Украине, тогда как военный потенциал РФ продолжает расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Службы разведки Швейцарской Конфедерации (SRC).
В Берне пришли к выводу, что в данный момент время играет в пользу российской стороны. Швейцарская разведка считает, что после президентских выборов в США ожидаются радикальные изменения в американской политике безопасности. В частности, может быть сокращена помощь Киеву, а также прогнозируется ослабление НАТО.
Европейские страны Альянса на фоне этого не смогут компенсировать исчезновение потенциала США в ближайшие 5–10 лет. Также нет уверенности в том, что тенденция к военному перевооружению в Европе представляет собой долгосрочное развитие, в связи с чем государства Европы остаются фундаментально зависимыми от Вашингтона.
Западные страны уже потерпели поражение в конфликте на Украине, заявил ранее французский историк Эммануэль Тодд. По его мнению, сейчас на мировую арену вступают новые игроки, к примеру, страны БРИКС.
В середине октября украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны НАТО отправить военных для пополнения армии Украины. Он также пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы Украина смогла стать частью Альянса.
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