Адвокат рассказал о возможном наказании для родившей в турецком аэропорту россиянки

18-летней россиянке Екатерине Бурнаскиной, бросившей новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Анталии, грозит пожизненное наказание. Такое мнение высказала адвокат Юлия Вербицкая.

Юрист утверждает, что подобного рода преступления расцениваются в Турции как очень тяжелые, поэтому ей может грозить наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Ребенка доставили в больницу, его здоровью сейчас ничего не угрожает. Что теперь будет с ребенком – в эфире телеканала Москва 24.

