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21 октября, 21:45

Происшествия

Адвокат рассказал о возможном наказании для родившей в турецком аэропорту россиянки

Адвокат рассказал о возможном наказании для родившей в турецком аэропорту россиянки

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18-летней россиянке Екатерине Бурнаскиной, бросившей новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Анталии, грозит пожизненное наказание. Такое мнение высказала адвокат Юлия Вербицкая.

Юрист утверждает, что подобного рода преступления расцениваются в Турции как очень тяжелые, поэтому ей может грозить наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Ребенка доставили в больницу, его здоровью сейчас ничего не угрожает. Что теперь будет с ребенком – в эфире телеканала Москва 24.

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