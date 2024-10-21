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21 октября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: поиски поджигателя леса начали в Приамурье

Новости регионов: поиски поджигателя леса начали в Приамурье

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В Приамурье летчик патрулировал территорию и заметил крупный пожар. Он провел разведку местности и выяснил, что возгорание началось рядом с одним из домов, а затем перекинулось на лес. В итоге огонь охватил 20 гектаров, на тушение ушло более суток. Владелец дома, рядом с которым начался пожар, с места происшествия скрылся. В данный момент ведутся его поиски.

Тем временем в Ленинградской области произошла крупная авария. На середине скоростной трассы фура развалилась на две части. Кабина грузовика упала с путепровода и загорелась. По предварительной информации, водитель погиб. Прицеп фуры остался на трассе, перегородив все полосы движения. В итоге Московское шоссе у станции Шушары оказалось заблокировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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