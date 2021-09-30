В отношении Путина действуют особые меры предосторожности после самоизоляции – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности после его выхода из самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин продолжает работать в обычном режиме.
"Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции. Ситуация эпидемиологическая напряженная, и, естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что самоизоляция президента никак не ограничивает содержательную часть его работы.
"Так или иначе элементы этого с точки зрения оперативности и экономии времени, конечно, это с нами теперь на всю жизнь останется", – добавил Песков в ответ на вопрос о постоянном использовании системы ВКС.
На режим самоизоляции Путин ушел 14 сентября. Такое решение он принял после того, как в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусом.
С самоизоляции президент РФ вышел 29 сентября. В этот день у него была личная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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