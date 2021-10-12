Песков объяснил, почему Путин не ревакцинировался

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей", – подчеркнул представитель Кремля.
Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Второй укол вакцины он получил 14 апреля.
Российский лидер сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". По словам президента, после первого укола он ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, на следующий день уже была 36,6.
Путин подчеркнул, что, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от COVID-19.
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