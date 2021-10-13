Путин рассказал, боится ли он заразиться коронавирусом в поездках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин, отвечая на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом в поездках, заявил, что его спасает вакцина против коронавируса.

Путин напомнил, что ранее он мог заразиться, общаясь со своими сотрудниками, которые заболели коронавирусом. Однако, по его словам, этого не произошло из-за защиты, которую обеспечила вакцина.

"Но дело не во мне – дело в том, что, когда я еду, со мной ездят много людей, может быть, свыше 100 человек. Это пресс-служба, это сотрудники охраны, водители – это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать", – приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не проходил ревакцинацию, потому что у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.