Путин рассказал, боится ли он заразиться коронавирусом в поездках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин, отвечая на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом в поездках, заявил, что его спасает вакцина против коронавируса.
Путин напомнил, что ранее он мог заразиться, общаясь со своими сотрудниками, которые заболели коронавирусом. Однако, по его словам, этого не произошло из-за защиты, которую обеспечила вакцина.
"Но дело не во мне – дело в том, что, когда я еду, со мной ездят много людей, может быть, свыше 100 человек. Это пресс-служба, это сотрудники охраны, водители – это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать", – приводит слова Путина РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не проходил ревакцинацию, потому что у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.
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