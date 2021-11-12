Врач назвал группу людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно

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Внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике Сергей Токарев рассказал о людях, которым надо досрочно вакцинироваться от коронавируса.

Эксперт указал на тех, у кого после болезни или вакцинации от COVID-19 не выработались антитела.

"Есть люди, у которых через пару месяцев после вакцинации или болезни не выявляются антитела – "иммунные неответчики", – цитирует его Ura.ru.

Токарев заявил, что антитела иногда не вырабатываются даже у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. В таких случаях есть необходимость усилить эффект за счет дополнительной дозы вакцины.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева призвала перед прививкой проконсультироваться с врачами. Она указала на то, что отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью, не влияющей на факт наличия иммунитета.

Также Владимир Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов в связи с пандемией коронавируса. Об этом глава государства рассказал на саммите форума АТЭС.

