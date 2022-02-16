Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей без антител к COVID-19 – Гинцбург

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Центр имени Гамалеи не сумел обнаружить в Москве детей без антител к коронавирусу. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью "Интерфаксу".
Как указал специалист, это стало проблемой при решении вопроса об испытании вакцины "Спутник М" на возрастной категории от 6 до 11 лет.
"Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", – сообщил Гинцбург.
Протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на возрастной категории от 6 до 11 лет следует немедленно изменять, продолжил ученый.
"Надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц", – сказал Гинцбург.
Эксперт подчеркнул, что данная проблема не отразится на сроках начала клинических испытаний. Старт исследований произойдет через три недели.
"Пока мы будем проводить конкурс на CRO, который должен продлиться 15 или даже 20 дней, за это время мы сможем получить поправку", – объяснил ученый.
Гинцбург также допустил, что вакцина от коронавируса "Спутник М" может стать доступной для детей от 6 до 11 лет уже нынешней весной.
Ранее Гинцбург рассказал, что исследование препарата против коронавируса на основе коктейля из антител начнется в ближайшее время. Он добавил, что специалисты уже подали необходимые документы в Минздрав.
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