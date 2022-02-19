В РФ за сутки госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом

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В России за сутки госпитализировали 15 062 пациента с коронавирусом, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, рост зафиксирован в 15 субъектах.

За последние сутки от коронавируса вылечились 191 098 человек. При этом умерли за сутки 798 человек, также выявлено 179 147 новых случаев заражения COVID-19.

В частности, в Санкт-Петербурге подтвердили 18 042 новых случая коронавируса, в Красноярском крае – 7 897, Москве – 6 874, Новосибирской области – 5 483, Пермском крае – 5 198, Московской области – 5 188.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что появление новых штаммов коронавируса возможно, но маловероятно, поскольку такому сценарию мешают достаточно высокий уровень вакцинации населения Земли и большое количество переболевших. По его словам, к настоящему моменту вакцинацию от коронавируса прошли около 50% населения земного шара.