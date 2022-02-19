Московские врачи отправляются в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти направили в девять регионов страны бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели", – приводит слова Раковой ТАСС.

По ее словам, в регионы направляют высокопрофессиональных врачей и медицинских сестер, которые около двух лет занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках.

Ракова уточнила, что бригады столичных медиков направлены в Амурскую, Курскую и Саратовскую область, Алтайский край и Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию и Нижний Новгород.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран в части снятия антиковидных ограничений. Она отметила, что решения принимаются в соответствии с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу. Она напомнила гражданам о важности вакцинации, причем уточнила, что обновлять антивирусную защиту рекомендуется раз в полгода.

По словам Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 59,7%. Полный курс вакцинации к данному моменту прошли 82 609 487 человек, только первый компонент ввели 86 690 920 пациентам.

