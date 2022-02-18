Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт снятия ограничений в других странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран в части снятия антиковидных ограничений. Представитель кабмина отметила, что решения принимаются в соответствии с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу.
"Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни", – подчеркнула Голикова, слова которой приводит Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Вице-премьер напомнила гражданам России о важности вакцинации, причем уточнила, что обновлять антивирусную защиту рекомендуется раз в полгода.
По словам Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 59,7%. Полный курс вакцинации к данному моменту прошли 82 609 487 человек, только первый компонент ввели 86 690 920 пациентам.
Роспотребнадзор рассказал о последствиях болезни "Омикроном"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: