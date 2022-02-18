Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт снятия ограничений в других странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян обратить внимание на опыт других стран в части снятия антиковидных ограничений. Представитель кабмина отметила, что решения принимаются в соответствии с уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу.

"Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни", – подчеркнула Голикова, слова которой приводит Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Вице-премьер напомнила гражданам России о важности вакцинации, причем уточнила, что обновлять антивирусную защиту рекомендуется раз в полгода.

По словам Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России за неделю снизился до 59,7%. Полный курс вакцинации к данному моменту прошли 82 609 487 человек, только первый компонент ввели 86 690 920 пациентам.

