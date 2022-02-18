Вирусолог предположил, что "Омикрон" начнет вырождаться за счет мутаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После прохождения пика заболеваемости в геноме штамма коронавируса "Омикрон" начнутся мутации, за счет которых он начнет ослабевать, рассказал "Ленте.ру" вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я продолжаю настаивать на этой гипотезе. Дальше у "Омикрона" начнутся мутации", – подчеркнул вирусолог.

Альтштейн выразил мнение, что большое число мутаций приведет к вырождению штамма. По его словам, уменьшение числа заражений является показателем того, что штамм слабеет.

"Сейчас это не так заметно, но у нас впереди еще пара месяцев, когда он будет падать. Спустя это время он будет в миноре и в дальнейшем снизится до незначительных цифр и даже, может быть, уйдет вовсе", – пояснил специалист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.

По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.

