В Роспотребнадзоре заявили о способности российских тестов выявить "Дельтакрон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские тест-системы на коронавирус могут выявлять новый вариант инфекции "Дельтакрон". Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в интервью РИА Новости.
"Поскольку ПЦР-тесты успешно выявляют все известные геноварианты, в том числе и "Дельта", и "Омикрон", то и новый геновариант будет определяться текущими тестами", – объяснила Черкашина.
Специалист продолжила, что информации об эффективности вакцин против новых разновидностей вируса пока нет. Для ее получения ученые будут проводить дополнительные исследования.
"В любом случае вакцинация должна способствовать снижению вероятности заражения или более легкому течению заболевания", – уточнила Черкашина.
Ранее ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе.
В выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находили середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".
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