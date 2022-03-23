Фармкомпания Sanofi заявила о прекращении новых поставок лекарств в Россию и Белоруссию

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Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что прекращает новые поставки лекарств в Россию и Белоруссию. Ограничения не коснутся жизненно важных препаратов и вакцин.

"Мы <...> решили немедленно отказаться от любых новых расходов, не связанных с поставками наших жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также в Белоруссию", – говорится в заявлении компании.

Речь идет об отказе от расходов на рекламу и продвижение продукции, а также о прекращении нового набора пациентов для участия в текущих клинических испытаниях. Отмечается, что подобную позицию Sanofi заняла в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

В заявлении подчеркивается, что компания не отказывается от лечения и обследования пациентов, уже являющихся участниками ее программ.

Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила инвестиции и ввоз ряда лекарств в Россию. Отмечалось, что препараты для пациентов с раком и диабетом продолжат поступать в полном объеме.

Между тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Отсутствие некоторых препаратов в аптеках связано с задержками в логистической цепи.