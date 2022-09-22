В СПЧ предложили обязать одну категорию россиян отправиться в армию

Фото: телеграм-канал "АрМИ-2022"

Для имеющих российское гражданство выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана необходимо сделать обязательным прохождение воинской службы в течение года, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

"В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", – написал он в своем телеграм-канале.

При неисполнении воинской обязанности самого гражданина и членов его семьи нужно лишать гражданства РФ.

По мнению Кабанова, данная мера станет ответом на официальный запрет со стороны властей перечисленных государств на участие их граждан в специальной военной операции на Украине в добровольном порядке.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

