Диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президент общественной организации по укреплению межнационального мира "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров поддержал решение Госдумы об упрощении выдачи гражданства иностранцам, служащим в ВС РФ. По его словам, у многих мигрантов в России рождаются дети, для которых РФ становится настоящей Родиной.

"Мигранты, которые приезжали 10–20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, <...> для наших детей, которые родились в России, Родина – это Россия", – сказал он.

Похожей позиции придерживается председатель "Союза таджикистанцев России" Абдулло Давлатов. По его словам, сейчас иностранцам приходится проходить множество процедур для получения российского паспорта. Кроме того, это станет получение гражданства таким образом откроет новые возможности для мигрантов, приезжающих в РФ на заработки.

В свою очередь, председатель "Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиева добавил, что иностранцев никто не будет принуждать служить в российской армии, однако при желании это позволит им не только получить паспорт РФ, но и улучшить свое финансовое положение.

"Дело в том, что все предельно открыто. <...> Если они (иностранцы. – Прим. ред.) все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ", – пояснил Худайбердиев.

Накануне Госдума приняла закон, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Документ позволяет таким людям подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство.

Позже в этот же день Сергей Собянин сообщил, что столичные власти при взаимодействии с Минобороны РФ развернут в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" центр по приему иностранных граждан на службу в Вооруженные силы РФ.

