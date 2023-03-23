Вузы РФ приняли более двух тысяч студентов, отчисленных из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские вузы приняли более 2,5 тысячи студентов, которые были отчислены из университетов недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Их мы приняли в наши вузы в упрощенном порядке. Всего – две с половиной тысячи человек", – заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина.

Председатель правительства добавил, что студенты были отчислены из университетов недружественных государств из-за того, что они приехали из России.

Мишустин отметил, что центрами притяжения талантливой молодежи в России станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Создание восьми из них уже начато – в Москве, Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Еще девять проектов прошли стадию отбора.

Мишустин подчеркнул, что это позволит молодым людям, в том числе и иностранным студентам, продолжать учиться в комфортных условиях.

Ранее Мишустин объяснял, что отмена единого государственного экзамена требует обсуждения, поскольку данный формат тестирования остается важным социальным лифтом для учащихся в РФ. Он отметил, что ЕГЭ дает людям из регионов страны возможность поступить в ведущие вузы страны. В связи с этим премьер предложил искать альтернативные варианты.



Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

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