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Москва 24: представители Рособрнадзора расскажут о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
24 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены пройдут 26 мая для одиннадцатиклассников и 24 мая – для девятиклассников.
Об особенностях проведения экзаменационной кампании в 2023 году будут рассказывать:
- руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев;
- замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский;
- директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.