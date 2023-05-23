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11:18

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Москва 24: представители Рособрнадзора расскажут о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены пройдут 26 мая для одиннадцатиклассников и 24 мая – для девятиклассников.

Об особенностях проведения экзаменационной кампании в 2023 году будут рассказывать:

  • руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев;
  • замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский;
  • директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

образованиепресс-конференция

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