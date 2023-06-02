Прием заявлений в российские колледжи начался на портале "Госуслуги"

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На портале "Госуслуги" начали принимать заявления в российские колледжи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые", – говорится в сообщении ведомства.

К системе подключены 1 129 колледжей в 36 регионах страны. После начала приемной кампании, заверили в ведомстве, их число вырастет.

Заявления на очную форму обучения по творческим специальностям будут принимать до 10 августа, по остальным – до 15 августа. Если останутся бюджетные места на очную форму обучения, прием документов продлят до 25 ноября.

После подачи заявления в личном кабинете можно будет отслеживать информацию об этапах его рассмотрения. Для зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно подтвердить согласие в личном кабинете.

Летом столичные колледжи организуют для абитуриентов дни открытых дверей. Посетить их можно по предварительной регистрации. Актуальные новости для абитуриентов можно найти в телеграм-канале "Колледжи Москвы".

