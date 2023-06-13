Рекордные 39 тысяч человек зарегистрировались на выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рекордные 39 тысяч человек зарегистрировались на общегородской выпускной, который состоится 24 июня в Парке Горького. Город приготовил для выпускников масштабную программу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, на сцене выступят более 60 артистов, за которых ранее проголосовали сами старшеклассники, в том числе Филипп Киркоров, Shaman, группа "Дискотека Авария", Артур Пирожков, Люся Чеботина, Глюк’оZa и Мот.

Она уточнила, что темами общегородского праздника станут "Первые" и "Наставники". В рамках программы будут рассказывать о великих первооткрывателях.

"Наши выпускники – это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всем. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян и впереди их ждет множество открытий", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, в 2023 году выпускники московских школ по-новому готовились к единому государственному экзамену, а также установили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников.

Праздничная программа в Парке Горького будет проходить с 20:00 до 06:00. Участники под музыкальное сопровождение пройдут по красной ковровой дорожке и световым тоннелям в парк.

Кроме того, организаторы мероприятия запланировали цирковое шоу на Пионерском пруду. Также состоятся состязания спортсменов и киберспортсменов. Желающие даже смогут попробовать себя в качестве артистов на сцене. Для выпускников оборудуют танцевальную площадку, четыре фотозоны и арт-пространство.

Посетить праздник смогут только выпускники по индивидуальным браслетам с QR-кодом, а также их сопровождающие. За порядком на выпускном будут следить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и охранных предприятий. На месте будут дежурить бригады скорой помощи.

Ранее для выпускников столичных школ запустили сервис по подбору вузов по результатам ЕГЭ. Он работает на базе "Московской электронной школы".

Ракова рассказала, что модель сервиса строится на среднем балле по экзаменам, который необходим для поступления на каждый ведущий факультет столичных вузов. По ее словам, сейчас выпускники могут сравнить баллы, набранные на пробном ЕГЭ, с теми, что необходимы для поступления на выбранный факультет.



Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня