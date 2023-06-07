Традиционный праздник выпускников в Парке Горького состоится 24 июня – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Традиционный праздник выпускников в Парке Горького состоится 24 июня, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, попасть в этот день в парк смогут только выпускники и их сопровождающие. Для них подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

В 2023 году главные темы торжества – "Первые" и "Наставники". Традиционный праздник стартует в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал организовать выпускные 23–24 июня. По его словам, подобные мероприятия состоятся в очном формате. Это связано со снятием всем коронавирусных ограничений.

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