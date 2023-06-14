В Подмосковье устранили технический сбой подсчетов результатов ЕГЭ по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Подмосковье устранили технический сбой, из-за которого результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку были неверно подсчитаны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В сообщении уточняется, что 13 июня часть школьников по техническим причинам получила результаты с низкими баллы. Некоторые ответы тестовой части были не засчитаны, за сочинения стояли нули. Сбой коснулся 2,8 тысячи выпускников, всего в испытании участвовало 35 тысяч человек.

Министерство добавило, что верные результаты уже загружаются в личные кабинеты. Апелляцию подать можно до 19 июня.

Экзамен по русскому языку прошел 29 мая. В Москве его написали около 70 тысяч человек. 67 тысяч из них – нынешние выпускники.

Основной период проведения ЕГЭ начался в столице 26 мая. В первый день выпускники сдали экзамены по химии, литературе и географии.

Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве