Серебряная медаль будет давать от 2 до 3 баллов при поступлении в вузы – Минпросвещения

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Серебряная медаль, которую получат выпускники школ с одной или двумя четверками в учебном году, даст им два или три дополнительных балла при поступлении в вузы. Однако окончательное решение примут до 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

"Для ребят, которые завершают школу, золотая медаль – отличники, но понятно, что есть ребята, кто получил одну или две четверки, хорошо учились, и как-то их обойти вниманием, как это было, неправильно. Поэтому мы приняли решение и подготовили серебряную медаль", – подчеркнул он.

Серебряные медали вернут в российских школах с нового учебного года, который стартует в сентябре.

До этого сообщалось, что в предстоящем учебном году Минпросвещения намерено провести апробацию новых учебников по истории. Перед этим учителя пройдут специальные курсы повышения квалификации.

Между тем в Госдуме ранее предложили ввести летние пособия на отдых для отличившихся по итогам года школьников. Это, как ожидается, может стать стимулом для повышения успеваемости учеников.

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