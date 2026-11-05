В Индии возбудили дело против адвоката за фейк с Лавровым

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Полиция Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Прашанта Бхушана за распространение фейкового видеоролика, в котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы критикует Индию. Об этом сообщает агентство PTI.

Полицейские обнаружили ролик в публикации Бхушана в соцсети X. Видео содержало "вводящую в заблуждение и провокационную информацию, способную спровоцировать распространение слухов, нанести ущерб чьей-либо репутации и нарушить общественный порядок".

Уголовное дело возбуждено по статьям, предусматривающим наказание за подлог, клевету, использование подложных документов, а также высказывания, способствующие беспорядкам в обществе.

МИД Индии провел собственную проверку подлинности видео и установил, что оно подверглось цифровой обработке, а приписанные российскому министру слова являются ложными.

В настоящее время полиция проводит расследование, изучая содержание видео и обстоятельства его распространения в социальных сетях.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой нормативно обязать крупные российские цифровые платформы и социальные сети внедрить специальный инструмент для борьбы с поддельным контентом.

Парламентарий предлагает закрепить в нормативной базе требование о внедрении отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" в качестве самостоятельной категории обращения.