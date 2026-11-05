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05 ноября, 04:17

Происшествия

Полиция Берлина начала проверку смерти министра Айвангера

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Полиция Берлина подтвердила обнаружение тела лидера немецкой партии "Свободные избиратели" и министра экономики Баварии Хуберта Айвангера в одном из отелей города. Правоохранители начали проверку причин смерти политика, сообщила полиция в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что прокуратура Берлина и шестой отдел по расследованию убийств земельного ведомства по уголовным делам запустили проверку. Ее цель – установить конкретные причины и обстоятельства смерти, а также исключить возможную причастность третьих лиц. Следственные действия продолжаются.

По данным газеты Tagesspiegel, берлинские власти, предварительно, исходят из того, что смерть наступила по естественным причинам. Предположительно, причиной стали проблемы со здоровьем.

О том, что Айвангер скончался в отеле в Берлине, стало известно 4 ноября. Политик умер в возрасте 55 лет. Айвангер занимал пост министра экономики федеральной земли Бавария и являлся вице-премьером региона. Он также возглавлял партию "Свободные избиратели".

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