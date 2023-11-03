В Госдуме заявили, что ИИ не следует передавать функции учителей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Искусственный интеллект (ИИ) не должен брать на себя функции учителей в школах. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказала депутат Госдумы Мария Дробот.

"Учитель – это как вторая мама, душа должна вкладываться. Человек, получив педагогическое образование, не всегда может стать учителем", – отметила она.

По словам парламентария, система внедрения ИИ в школы напоминает ей ЕГЭ. Она отметила, что нейросети по аналогии с системой выпускных экзаменов демонстрируют беспристрастность, а также ставят учеников в положение одиночества.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о нехватке в стране 11 тысяч учителей. Правительство об этом, по ее словам, проинформировано. Привлекать молодых специалистов в профессию пытаются с помощью программы "Земский учитель".



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