"Известия": Минэкономразвития раскритиковало закон о "российской полке"

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Министерство экономического развития России выразило недовольство законопроектом о так называемой российской полке из-за определения понятия "российский товар", передает газета "Известия".

Инициативу подготовила депутат "Единой России" Татьяна Буцкая еще в 2023 году. Проектом предлагалось "подвинуть" иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития.

Под российскими товарами предлагалось понимать те, которые были произведены на территории страны, а владельцы фабрик – россияне или белорусы. Определение доли отечественной продукции выложилось бы на Минпромторг, однако она не должна превышать 50%, или 50 первых товарных позиций.

В Минэке потребовали более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам. В частности, он нарушит положения, регулирующие торговлю с дружественными странами, особенно теми, которые наладили полноценное производство своей продукции в России.

На фоне этого СМИ предполагают, что в документ будут вноситься дальнейшие изменения, поскольку парламент уже неоднократно отклонял его.

Тем временем Союз торговых центров России направил Uniqlo, H&M и Inditex предложение вернуться в страну. По информации СМИ, магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок.

Глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявлял, что в России изменятся требования для решивших вернуться западных компаний. Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, и важно, чтобы эти инвестиции окупились, отметил министр.

