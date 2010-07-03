На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

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На Крымском мосту зафиксировано рекордное превышение скорости. Об этом сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

Нарушитель проехал по мосту со скоростью 243 километра в час. "Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть", – цитирует Леонтьева РИА Новости.

Он добавил, что на Крымском мосту установлены 10 камер наблюдения, фиксирующие движение транспорта. Максимальная скорость движения на трассе составляет 90 километров в час. По словам Леонтьева, это приемлемая скорость, чтобы пересечь мост.

Ранее сообщалось, что за год по мосту через Керченский пролив проехали пять миллионов машин и автобусов. За 12 месяцев с момента открытия движения по конструкции проехались почти 500 тысяч грузовиков и свыше 60 тысяч автобусов.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, а грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта намечен на декабрь 2019 года.

