Москвичей предупредили о грозах 23 и 24 июля

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать с 23 июля до вечера 24 июля.
"Погода потенциально опасна. Дождь", – сказано в сообщении Гидрометцентра. По словам синоптиков, жителям столичного региона нужно быть особенно внимательными с 12:00 вторника до 21:00 среды. Специалисты не исключили, что в отдельных районах Москвы прогремят грозы.
Ранее метеорологи пообещали жителям столицы, что к концу месяца погода наладится и заметно потеплеет. Если в середине недели дожди, по прогнозам, усилятся, то ближе к выходным скандинавский антициклон принесет в город много солнца и комфортную температуру при освежающем северном ветре. В начале недели днем воздух будет прогреваться до 22–24 градусов тепла, а к пятнице потеплеет до плюс 25–27 градусов.
Прогнозы на последний месяц лета также обнадеживают. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что августовские температуры в столице будут около или выше нормы.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в начале недели
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