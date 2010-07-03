Потепление и дожди обещают москвичам на новой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начало новой недели принесет потепление в столичный регион. При этом москвичам по-прежнему советуют брать с собой зонтики. Без дождей и гроз не обойдется, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам, в ночь на понедельник, 22 июля, будет от 13 до 15 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Днем в понедельник небо над столицей затянут облака, хотя временами из-за них все же будет показываться солнце. Местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 24−26 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду.

Во вторник, 23 июля, отмечают синоптики, температурные показатели почти не изменятся. В дневное время воздух в столичном регионе прогреется до +26 градусов. Возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах города даже прогремят грозы.

Ранее москвичам пообещали, что к концу июля погода в городе наладится. Ближе к выходным метеоролги рассчитывают на приход скандинавского антициклона. Он принесет много солнца, сохранив комфортную температуру при легком северном ветре.

Прогнозы на август также обнадеживают. В частности, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице августовская температура будет около или выше нормы.