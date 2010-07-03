Врач рассказал, как побороть плохое настроение в холодную погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Справиться с плохим настроением во время холодной дождливой погоды поможет смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Московской области, передает РИА Новости.

Метеорологи говорят, что на Москву надвигается пасмурная, холодная и ветреная погода. На этой неделе самым холодным днем станет среда, 31 июля. Минимальная температура воздуха ночью в столичном регионе будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов.

Главный внештатный специалист-психиатр подмосковного минздрава, главный врач ГБУЗ МО "Центральная клиническая психиатрическая больница" Борис Белозеров отметил, что в таком состоянии в первую очередь человеку необходим отдых.

"Спокойные выходные дома и обязательный регулярный восьмичасовой полноценный сон каждый день. Далее стоит заняться интерьером, сделать перестановку в доме, сменить прическу, обновить гардероб, добавив туда больше цветных, ярких аксессуаров. Причем не только дома, но и на рабочем месте", – посоветовал он.

Врач подчеркнул, что люди, которые регулярно вносят в свою жизнь физические нагрузки, страдают от депрессий в 20 раз реже.

Для улучшения настроения можно также разнообразить свой рацион свежей зеленью, фруктами и овощами.

